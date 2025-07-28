防衛省・自衛隊では公開していない写真が多数出ました！陸上自衛隊なのか海上自衛隊なのかは不明イギリス国防省は2025年7月中旬、米豪主催の多国間共同訓練「タリスマン・セイバー2025」で行われた、特別海上作戦訓練の様子を公開しました。2025年7月中旬、シドニー港で行われた多国間海上訓練の様子。航行中の民間フェリーに、MH-60ヘリコプターから特殊部隊が乗り移ろうとしている（画像：イギリス国防省）。この訓練は、シ