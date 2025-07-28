大型で強い台風9号は小笠原近海を北上中です。このあとも強い勢力を保ったまま、今日28日の夕方以降に小笠原諸島(父島など)が暴風域に入る見通しです。明日29日以降は動きが遅くなるため、小笠原諸島では影響が長引くでしょう。非常に強い風や大雨、高波に警戒してください。今日の夕方以降に小笠原諸島が暴風域に大型で強い台風9号は午前10時現在、父島の東南東約300キロを時速30キロで北に進んでいます。台風はこのあと強い勢力