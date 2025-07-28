日没後の月と火星の接近に注目🌕️今日の月【月齢3.3】2025年7月28日21時頃の月のシミュレーション画像（Credit: NASA's Scientific Visualization Studio）本日7月28日は、新月後の細い月（正午月齢3.3）の日です。東京では8時2分に月の出、20時50分に月の入り。日没は18時49分で、夕暮れ後もしばらく西の低空に細い月が残ります。また、今夜は月と火星が接近します。日没後〜20時台、西の低空で赤い火星の近くに細