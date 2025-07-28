【ビッグコミックスピリッツ第35号】 7月28日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスピリッツ」第35号を7月28日に発売した。価格は510円。 今号は「ひらやすみ」アニメ化およびドラマ化を記念して巻頭カラーを掲載。巻頭グラビアは姫野ひなのさん、「声の降るへや」が新連載となっている。 (C) Shogakukan Inc. 2025
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