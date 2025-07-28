【モデルプレス＝2025/07/28】元AKB48の込山榛香が27日、自身のInstagramを更新。夏休みを満喫する水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】元AKBメンバー、美バスト輝く水着姿◆元AKB48込山榛香、夏休み満喫を報告込山は「只今夏休みを満喫してます。8月に入ったら11月中旬までお休みが無いのでやりたい事全部やってます」と現在の休暇を楽しんでいることを報告。白いタオルを羽織った水着姿で、リラックスした表情を見せ