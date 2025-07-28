順天堂大在学中のDF入江羚介がバルサ戦でいきなり“デビュー”ヴィッセル神戸は7月27日、ノエビアスタジアム神戸で行われたスペイン1部FCバルセロナとの親善試合で1-3の敗戦を喫した。30周年のチャリティーマッチはスペイン代表FWラミン・ヤマルら主力がプレーし大いに盛り上がりを見せた。この一戦で“異例”のデビューを飾ったのが、順天堂大に在学中で2027年1月の新戦力として加入が内定している20歳のDF入江羚介。大学の試験