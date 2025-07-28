熱帯低気圧に変わっていた台風８号は２７日夜、沖縄本島付近の海上で発達して再び台風となり、２８日午後には沖縄本島付近を通過する見込みだ。台風８号は２８日午前９時現在、那覇市の東約３０キロの地点を時速約２０キロの速さで西に進んでいる。中心気圧は９９０ヘクト・パスカル、最大風速は約２０メートル。２９日にかけて中国大陸に進むという。一方、大型で強い台風９号は２８日午前９時現在、暴風域を伴って小笠原近