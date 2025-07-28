１８日、南京市建鄴（けんぎょう）区と華晨宝馬汽車による宝馬（南京）信息技術設立に関する協力提携調印式。（南京＝新華社配信）【新華社南京7月28日】ドイツ自動車大手BMWグループはこのほど、中国江蘇省南京市に、グループでアジア最大となるIT（情報技術）開発センターとなる宝馬（南京）信息技術を設立すると発表した。新会社はAI（人工知能）や産業用デジタルツイン、スマート製造などの最先端分野に焦点を当て、