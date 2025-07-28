アジア株まちまち貿易摩擦緩和も重要イベント控え様子見きょうは米中貿易協議 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 25524.41（+136.06+0.54%） 中国上海総合指数 3590.48（-3.17-0.09%） 台湾加権指数 23441.84（+77.46+0.33%） 韓国総合株価指数 3191.27（-4.78-0.15%） 豪ＡＳＸ２００指数 8693.80（+26.95+0.31%） アジア株はまちまち、世界的な貿易戦争回避で安堵感が広がって