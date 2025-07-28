アイドルグループ・Palette Paradeの夏目志穂さんが自身の経歴をXで初公表し、注目を集めています。【写真を見る】【 夏目志穂 】慶應大卒 ⇒ 広告代理店 ⇒ 現役アイドルハイパー経歴初公表にネット注目夏目さんは「実は…慶応義塾大学法学部を卒業しています！」と明かし、ポーズを決めた写真を掲載。続けて「新卒で入社した広告代理店を辞めて、Palette Paradeに加入しました。初公表！」とインテリアイドルだったことを告