陸上インターハイ陸上のインターハイは28日、ホットスタッフフィールド広島で行われた。女子800メートルは日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高）が、2分2秒34でタイムレース決勝を制して3連覇を飾った。この種目での3連覇は史上初の快挙となった。暑熱対策により、決勝は異例のタイムレースとなった今年のインターハイ。予選を全体3位のタイムで通過し、最終第3組に登場した久保は、序盤で先頭に立つと後続を引き離して独