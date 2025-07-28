春高バレー出場経験のあるグラビアアイドルで俳優の蒔埜ひな（まきの・ひな／21）が、28日発売の『週刊プレイボーイ』32号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】しなやかに伸びる長い手足と引き締まったウエストを披露する蒔埜ひな2004年2月12日生まれ、高知県出身。高校時代には春高バレーに出場した経歴を持ち、現在はKAMPAIに所属。昨年7月に芸能界デビューし、今年6月13日公開の映画『青春ゲシュタルト崩壊』では御岳