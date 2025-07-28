【ヴィッセル神戸30周年記念チャリティーマッチ】ヴィッセル神戸 1−3 バルセロナ（7月27日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】バルサMFの華麗「回転トラップ→シャペウ」遊び心が溢れたプレーだ。バルセロナのMFフェルミン・ロペスが、回転トラップからのシャペウを披露。スペイン代表MFの華麗なテクニックにスタジアムから大きな歓声が湧き起こった。バルサはヴィッセル神戸の30周年記念チャリティーマッチの対戦相手として