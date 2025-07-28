J-オイルミルズ、日清オイリオグループ、昭和産業の3社は日本植物油協会と連携し、「油脂物流未来推進会議（通称：YBM会議）」を発足させる。物流の2024年問題でドライバーの負荷軽減と物流効率化が喫緊の課題となる中、食用油脂業界の物流問題の解決と持続性向上に向けて協会の正副会長会社3社で主に業務用製品の物流に関する協議体を立ち上げる。YBM会議では業務用製品（斗缶、ドラム缶）を中心に製品特性や納品形態の特長を踏ま