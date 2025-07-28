中国人乗客が飛行中の航空機内で「うるさい」と言い争い、集団乱闘を繰り広げた。２７日、中国国営メディアの環球網や英国デイリーメールなどによると、この事件は２１日午後６時ごろ、マレーシア・クアラルンプール国際空港を出発し、中国成都の天府国際空港へ向かうエアアジア旅客機内で発生した。機内の照明が消え、眠ろうとしていた男性乗客が、後ろの座席で大声で会話していた女性乗客に「声を小さくしてほしい」と注意した。