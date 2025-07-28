ひと目見ただけでもわかる7月28日、ホンダは今年秋に発売を予定している軽乗用EV（電気自動車）、『ホンダN-ONE e:』（エヌワン・イー）に関する情報をホームページで先行公開した。ここではデザインについて紹介する。【画像】N-ONEと見比べたい！軽乗用EV『ホンダN-ONE e:』の愛嬌あるデザイン全85枚昨年秋に発売された軽商用EV『N-VAN e:』では、エンジン車のN-VANとボディパネルをほとんど共有化し、グリルなどに違いはある