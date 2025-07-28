28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数815、値下がり銘柄数532と、値上がりが優勢だった。 個別ではｕｎｂａｎｋｅｄがストップ高。明豊ファシリティワークス、大盛工業、植木組、サンテック、テクノ菱和など107銘柄は年初来高値を更新。伊勢化学工業、水道機工、イトーヨーギョー、ＦＤＫ、ＲＶＨは値上がり率上位に買われた。 一方、みのやが年初来安値を更新。リベルタ