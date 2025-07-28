28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 64774 1.1 29100 ２. 日経Ｄインバ8817 5.69410 ３. 日経ベア２6877 5.3 231.0 ４. 日経ブル２521718.4 313.2