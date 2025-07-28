甲子園切符をかけた地方大会決勝は激闘が相次いでいる(C)Getty Images第107回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の地方大会は7月26日に各地で開催され、決勝戦は15試合行われた。実に1点差決着が10試合に上り、延長タイブレーク突入は8試合。最後の最後まで目が離せない展開の大激闘が続出した。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介SNS上でも「