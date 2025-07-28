非常食作りに取り組んだ子どもたち＝２７日、日本赤十字社県支部子どもたちが災害時の非常食作りを体験するイベントが２７日、横浜市中区の日本赤十字社県支部で開かれた。市販のお菓子を材料に総菜を作るなど、参加した親子ら４０人は楽しみながら備えの大切を学んだ。自分の命を守る「自助」に必要な知識を身に付けてもらおうと同支部が主催し、今回で７回目。同支部に所属するボランティア団体「県山岳赤十字奉仕団」のメン