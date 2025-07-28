ケリーがドジャースに復帰するという報道があった(C)Getty Images昨季までドジャースでプレーしていたジョー・ケリーが古巣に復帰する可能性が報じられた。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「シーズン終盤が近づくにつれ、ドジャースはブルペン陣の補強を切実に必要とする」とし、米メディア『FanSided』のロバート・マレー記者の報道に触れ、「ジョー・ケリーが、近日中にチームのために投球する予定だという」と