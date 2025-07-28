清水空跳（写真は2025年7月4日、日本選手権、男子100m予選）写真／森田直樹/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]決勝1組で2年生が追い風参考の10秒06広島で開催されている全国高校総体（インターハイ）の陸上競技。今年は「暑さ対策」のため競技方式が急遽変更した。800m以下のトラック種目は予選・準決勝・決勝の3ラウンド制から予選・決勝の2ラウンド制となり、決勝は準