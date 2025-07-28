日本維新の会の前原誠司共同代表日本維新の会の前原誠司共同代表は28日、北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪間の延伸ルートなどを与党のプロジェクトチームで議論して決める仕組みに関し、衆参両院とも与党が過半数割れしたことを受け「超党派で議論する新しい枠組みが必要だ」と述べた。与党側に提案したいとの意向も示した。京都市内で報道陣に明らかにした。参院京都選挙区では、維新新人の新実彰平氏が、滋賀県を通る「米原