「可愛い声だね。友だちと一緒に遊びにおいで」ーー1本の間違い電話をきっかけに、レイプ事件に巻き込まれた14歳の女子中学生。時を追うごとに被害はエスカレート。最終的に41人に暴行されただけじゃなく、ネット民からも弄ばれた彼女のその後とは……。実際に起きた事件などを題材とした映画の元ネタを解説する文庫新刊『映画になった恐怖の実話?』（鉄人社）のダイジェスト版をお届けする。【閲覧注意…】男たちは『強姦の写真』