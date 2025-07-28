【モデルプレス＝2025/07/28】歌手で女優の南野陽子が27日、東京・渋谷のNHKホールにて、40周年記念コンサートツアー「YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles 〜“楽園のDoor”」の開幕公演を開催。シングル全曲を含む24曲を熱唱し、ファンへの感謝を語った。【写真】南野陽子、“ファンから歓声”「はいからさんが通る」歌唱時の衣装全身ショット◆南野陽子、40周年記念コンサートツアー幕開け2025年6月にデビュー40周年