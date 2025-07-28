占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年7月28日〜8月3日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ステルスムーブで、フェードアウト。運気上々で、気分が晴れそう。「いつかやりたい」を実行に移せるでしょう。ただ、あなたの開放的な気分を身近な人が抜け目なく察知します。「付き合ってほしい」「やってほしいことがある」的に時間やパワーをかすめ取られてしまう可