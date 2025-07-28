占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年7月28日〜8月3日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）「やっちゃった！」は、「よくやった」です。あなたらしさが戻ってきます。正義感が強まり、言わずにはいられない、見て見ぬフリはできなくなるでしょう。間違いを正し、アンフェアをなくすために頑張ることに。このパターン、きっと身に覚えがあるはず。触れてはなら