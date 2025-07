日本代表MF遠藤航が所属する世界的強豪のリヴァプールがプレシーズンツアーで来日する。そうしたなか、クラブは、遠藤らスター選手たちが日本の法被を着る姿をSNSに投稿した。The Beatles 🤝 Japan Airlines 🤝 The RedsAlmost 60 years ago, @JAL_Official_jp kindly gifted the Beatles Happi Coats for their tour of Japan. Today, the Reds recreated the iconic moment as they touched down in Tokyo ㇋