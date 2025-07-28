◆第１０７回全国高校野球選手権和歌山大会▽決勝智弁和歌山２―０星林（２９日・和歌山市紀三井寺）今春センバツ準優勝の智弁和歌山が２８度目の夏の甲子園出場を決めた。３回１死三塁で大谷魁亜二塁手（３年）が右越えに適時三塁打を放つと、山下晃平左翼手（２年）が左犠飛で続き、２点を先制。以降は好機で得点できなかったが、先発の宮口龍斗投手（３年）が好投した。５回までわずか４７球。６回２死二、三塁のピンチを