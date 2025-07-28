「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ケミカルライトは「多くの自治体で可燃ごみ」正しい捨て方を紹介「もし液漏れしたら…」【マシンガンズ滝沢】今回は、コンサート会場や暗い場所などで使われる発光アイテム、ケミカルライトの捨て方について解説。 滝沢さんは、腕に巻いたブルーに光