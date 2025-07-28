デイリーウェア、ウェルネス＆トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド｢emmi（エミ）」と、日本を代表するスポーツブランド「ASICS（アシックス）」との新作コラボレーションスニーカーが、7月17日（木）より全国の直営店舗やオンラインストアで発売。昨年のコラボでは即完するほどの人気を博した「ASICS for emmi」の新作です。2025年の「ASICS for emmi」の新作は、アシックスの「GEL-KINETIC FLUENT」2025年最新モデル