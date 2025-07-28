この漫画は、著者・かかじり(@kakaziri)さんが新居に引っ越した後、隣の男の子が毎日遊びに来ることに悩み、最終的に距離を置く決断をするまでのエピソードを描いています。『毎日来るご近所こうた君』第50話をごらんください。 こうたくんのお家とのトラブルが解決した後、子どもたちは毎日遊ぶことをやめました。そのため、こうたくんとかいくんはもちろん母親同士も良い距離感でお付き合いができるようになりました。