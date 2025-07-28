今年4月中旬ごろ、三重県四日市市の40代の女性が、マッチングアプリを通じて知り合った外国人男性を名乗る人物からLINEで「投資の勉強をして資産を増やそう」などと投資話を持ちかけられました。女性は口座の開設や投資サイトへの登録を行い、指示されるまま6月2日から7月6日までの期間で、7回にわたり現金合わせて1720万円を指定された口座に振り込み、だまし取られました。警察がSNS型ロマンス詐欺として捜査しています。