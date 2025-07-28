2025年7月28日、デザインを中心に情報解禁となったホンダの新型軽自動車EV「N-ONE e:」。発売は今年秋頃予定で、発売に先立ち、8月1日から先行予約の受付も開始する（写真：三木 宏章）【写真を見る】ホンダの新型軽自動車EV「N-BOX e:」の内外装デザインを詳しく確認する（90枚）本田技研工業（以下、ホンダ）は、2025年秋、100%電気で走る軽EV（電気自動車）の新型モデル「N-ONE e:（エヌワン イー）」を発売することを発表した