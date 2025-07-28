タレントの鈴井貴之やＴＥＡＭＮＡＣＳ（森崎博之、安田顕、戸次重幸、大泉洋、音尾琢真）ら「クリエイティブオフィスキュー」所属アーティスト総出演のイベント「ＣＵＥＤＲＥＡＭＪＡＭ―ＢＯＲＥＥ２０２５ＵＭＡＳＨＩＫＡＳＵＭＭＥＲＦＥＳ！！！！！」が２６日、２７日に札幌市の北海きたえーるで行われた。３年ぶりの開催のライブはお笑いコンビのオクラホマ（藤尾仁志・河野真也）、ボーイズユニットの