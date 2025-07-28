大相撲名古屋場所での初優勝から一夜明け、記者会見する琴勝峰＝28日、名古屋市の佐渡ケ嶽部屋宿舎大相撲名古屋場所で初優勝を果たした東前頭15枚目の琴勝峰（25）＝千葉県出身、佐渡ケ嶽部屋＝が千秋楽から一夜明けた28日、名古屋市西区の佐渡ケ嶽部屋宿舎で記者会見し「まだ自分が優勝したのか、というような不思議な感じ」と柔らかな表情で振り返った。千秋楽は1差で追う安青錦を下し、新会場のIGアリーナで開催された場所を1