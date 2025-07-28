【新華社海口7月28日】中国海南省定安県で26日、第3回農村コーヒー文化シーズンイベントが開幕した。開幕式ではコーヒーと文化クリエーティブのフリーマーケットやコーヒー豆ブレスレットの手作り体験、同省の伝統演劇「瓊（けい）劇」などが催され、多くの観光客を引き付けた。同県ではここ数年、農村カフェと文化観光を組み合わせた新たな発展の道を積極的に探求しており、現在は県内10の町に農村カフェ18軒が点在。各地の特