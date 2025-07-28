歌手で俳優の南野陽子が27日、東京・渋谷のNHKホールにて、40周年記念コンサートツアー『YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles 〜“楽園のDoor”』の開幕公演を開催。シングル全曲を含む24曲を披露し、ファンへの感謝を語った。【ライブ写真】袴姿で登場しファンを沸かせた南野陽子今年6月にデビュー40周年を迎えた南野は、この日のコンサートを皮切りに、福岡・福岡国際会議場（7月31日）、大阪・NHK大阪ホール（8月