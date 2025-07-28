運命の１週間が始まった。トランプ政権２期目が提示した相互関税猶予期限（８月１日）が迫り、韓米間で終盤の駆け引きが行われている。交渉を終えることができなければ、韓国産製品には従来の品目別関税とは別に２５％の高率関税が一括的に課されるため、輸出の急減と経済への衝撃波が憂慮される。デッドラインを控えた韓米両国の表情は両極端だ。発足から１カ月が経過した李在明（イ・ジェミョン）政府は危機感を抱いている。魏聖