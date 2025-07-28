米国のトランプ大統領（右）と欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン委員長/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２７日、英スコットランドで、欧州連合（ＥＵ）のウルズラ・フォンデアライエン委員長と会談し、米国とＥＵが貿易協定の枠組みで合意したと発表した。トランプ大統領の発表によると、ＥＵ加盟２７カ国から米国への輸入品に対しては一律に１５％の関税を課す。米国最大の貿易パート