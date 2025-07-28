2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é11·î30Æü(Æü)¤Þ¤ÇCREATIVE MUSEUM TOKYO¡ÚÅìµþ¡¦µþ¶¶¡Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHOKUSAI-¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡×¤Ë¤Æ¡¢PEANUTS¤ÈËÌºØ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£PEANUTS¤Ï¡¢1950Ç¯10·î2Æü¤Ë½é¤á¤Æ¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¡²è²È¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Ï¡¢50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ØPEANUTS¡Ù¤òÉÁ¤­Â³¤±¡¢Ìó18,000ÏÃ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¸³¶¤Ç3ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ØÉÚÖÖ»°½½