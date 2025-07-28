東光高岳は大幅高で５日続伸。連日で年初来高値を更新した。前週末２５日取引終了後に４～６月期（第１四半期）連結決算を発表し、売上高は前年同期比２．５％減の２３１億円、営業利益は同２８．９％増の１４億７３００万円だった。主力の電力機器事業が一般向けプラント物件の増加で増収増益となり、特に利益面で全体を牽引した。主力以外の事業が振るわず売上高は小幅減での着地となった。会社側では第１四半期として過