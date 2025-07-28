コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは7月7日、東京国際空港(羽田空港)にて開催された「東京国際空港(羽田空港)国産SAF供給開始記念イベント」に参加した。イベントで行われたフォトセッション - (左から)コスモ石油マーケティング代表取締役社長・郄山直樹氏、全日本空輸 代表取締役社長・井上慎一氏、東京都知事・小池百合子氏、日揮ホールディングス 代表取締役会長兼社長CEO