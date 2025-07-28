日本大豆ミート協会の顧問に農林水産省元農産局長の平形雄策（ひらかたゆうさく）氏が就任した。平形氏は1989年、慶応大学法学部法律学科卒業後、農水省入省。食品流通局総務課総括係長時代に、阪神・淡路大震災が発生。食品会社の支援などを対応し、その後は米の生産調整や土地利用計画制度などに携わり、同分野で活躍。農水省大臣官房参事官、経営局協同組織課長、同局経営政策課長、食料産業局総務課長、農水省大臣官房予算課長