東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値173.36高値173.61安値172.48 174.95ハイブレイク 174.28抵抗2 173.82抵抗1 173.15ピボット 172.69支持1 172.02支持2 171.56ローブレイク ポンド円 終値198.47高値199.08安値198.13 199.94ハイブレイク 199.51抵抗2 198.99抵抗1 198.56ピボット 198.04支持1 197.61支持2 197.09ローブレイク