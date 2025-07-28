東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.32高値8.37安値8.29 8.44ハイブレイク 8.41抵抗2 8.36抵抗1 8.33ピボット 8.28支持1 8.25支持2 8.20ローブレイク シンガポールドル円 終値115.24高値115.46安値114.77 116.23ハイブレイク 115.85抵抗2 115.54抵抗1 115.16ピボット 114.85支持1 114.47支持2 114.16ローブレイク 香港ドル