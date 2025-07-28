元財務官僚で、信州大特任教授などを務める山口真由氏は28日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、7週ぶりに生出演した。山口氏は6月16日の放送から欠席しており、この間は、代理として元国会議員や弁護士が出演していた。この日、番組冒頭でMCを務めるフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日から、山口さん、お久しぶりでございます」と紹介。「お元気でした？」と問われた