森永製菓の「inゼリー」ブランドは、3月から公開している櫻井翔さん起用の新TVCMで、日常生活での飲用シーンを訴求している。5月27日、取材に応じたマーケティング本部健康マーケティング部ゼリーカテゴリーの寺内理恵氏は「昨年はスポーティなイメージを強く出していたが、今年は『inゼリーエネルギー』を中心により幅広い飲用シーンを訴求していく」と語る。同商品はコロナ禍を経て体調管理や健康へのイメージが強くなり、