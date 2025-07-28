¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÇä½Õ¤Î¤¿¤á¤ÎµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷4¿Í¤¬·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤ËÇä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÊÝ°Â²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦¤Î½÷¡Ê20¡Ë¤Ï2023Ç¯7·î¤´¤í¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ìó1²¯1000Ëü±ß¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î½÷¤ÏÅ¦È¯¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µÒÂÔ¤Á¤Î½÷À­¤é¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤·¡¢·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼