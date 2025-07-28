東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.69高値147.94安値146.82 149.27ハイブレイク 148.60抵抗2 148.15抵抗1 147.48ピボット 147.03支持1 146.36支持2 145.91ローブレイク ユーロドル 終値1.1742高値1.1761安値1.1703 1.1826ハイブレイク 1.1793抵抗2 1.1768抵抗1 1.1735ピボット 1.1710支持1 1.1677支持2 1.1652ローブレイク